Um homem foi preso suspeito de matar a ex-companheira em Valparaíso de Goiás e ligar para a família dela para confessar o crime. Segundo informações da TV Anhanguera, o homem, identificado como Wesley dos Santos Aquino, não aceitava o fim do relacionamento e a esfaqueou diversas vezes. O crime ocorreu na noite do sábado (29) e o caso está sendo investigado como feminicídio.\nA identidade da vítima não foi divulgada pela Polícia Civil, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a família da mulher. A reportagem não consegiui contato com a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com Samya Noleto, delegada responsável, o crime ocorreu em uma construção abandonada, no Setor de Chácaras Anhanguera, no município de Valparaíso. Segundo a apuração da TV Anhanguera, Wesley atraiu a mulher para o local e a matou com facadas. Após o crime, ele escondeu o corpo em um lençol, deixou no local e fugiu, mas foi localizado e preso ainda no domingo.