Um homem foi preso suspeito de matar um conhecido envenenado e enterrar o corpo no quintal de casa, segundo a Polícia Militar. O crime aconteceu em Caiapônia, na região sudoeste do estado, e, durante a abordagem, o suspeito confessou o crime aos policiais.\nO caso aconteceu no último domingo (23). Como o nome do suspeito não foi divulgado, O JORNAL não conseguiu localizar a defesa até a última atualização da matéria.\nA polícia foi acionada pelos familiares da vítima de 47 anos que registraram o desaparecimento dele. Segundo a PM, a vítima havia sido vista pela última vez na companhia do suspeito, conhecido como “Barba Ruiva”, que já tem histórico policial com várias passagens.\nAdvogado ligou quase 20 vezes para o Samu antes de ser encontrado morto, diz família\nTrisal é preso após torturar adolescente por 2 anos