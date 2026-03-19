Um homem de 46 anos foi preso suspeito de tentar matar a companheira, de 38, na noite de quarta-feira (18), no Setor Vita, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o suspeito teria atacado a vítima com golpes de faca, após não aceitar o término do relacionamento.\nComo o suspeito não foi identificado, O DAQUI não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nCorpo de mulher é encontrado enrolado em lençol em Goiânia\nSuspeito morre e policial fica ferido durante troca de tiros em Araguaína\nHomem morre em ação da Polícia Militar em Araguaína\nSegundo a corporação, a mulher foi atingida por golpes de facada no pescoço e no dorso. A reportagem não conseguiu o nome da vítima e nem para qual unidade de saúde ela foi encaminhada, por isso não foi possível atualizar o estado de saúde.