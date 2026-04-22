Um homem de 59 anos foi resgatado após a noite dentro do Rio Piracanjuba, em Morrinhos, depois de ser levado pela correnteza. O salvamento foi feito na manhã desta terça-feira (21), por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.\nSegundo os bombeiros, a vítima entrou no rio e acabou sendo arrastada pela força da água. Os militares encotraram o homem cerca de 1 quilômetro so local do desaparecimentos, agarrado a galhos de árvore, às margens do rio.\nConforme a corporação ele apresentava sinais de hipotermia, escoriações pelo corpo, muita fraqueza e estava confuso no momento do resgate. Ainda no local, a vítima recebeu os primeiros socorros.\nJovem morre afogado enquanto nadava em rio de Inaciolândia\nPai e filho goianos morrem durante viagem para Natal\nCriança de 4 anos continua desaparecida no Rio Tocantins; bombeiros fazem buscas