-fogo_rio_verde.mp4 (1.3399261)\nUm homem de 48 anos é suspeito de colocar fogo em um carro em Rio Verde, na região sudoeste do estado, nesta quarta-feira (15). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), a ocorrência foi atendida na Vila Borges, próximo a uma praça do município.\nA corporação informou que, ao chegar no local por volta das 20h22, o veículo já estava em chamas. Segundo os militares, a situação foi contida.\nSegundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o suspeito foi encaminhado para as autoridades. O DAQUI procurou a Polícia Civil (PC) e, até a finalização da matéria, não teve nenhum retorno.\nO DAQUI procurou a Polícia Civil (PC) e até a finalização da matéria não teve nenhum retorno. (Reprodução/ Guarda Civil Metropolitana)\nJovem é presa suspeita de colocar fogo na casa de idoso de 90 anos, em Santa Helena de Goiás; vídeo