Um homem entrou em um supermercado e agrediu uma atendente e outra pessoa que estava no local, em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Conforme informações da TV Anhanguera, ele foi ao supermercado para comprar cigarros. Enquanto aguardava para fazer o pagamento, saiu para ir ao carro e voltou já alterado. O homem estava acompanhado de uma mulher, que possivelmente era sua esposa, e de duas crianças, que podem ser seus filhos (veja o vídeo acima).\nComo o suspeito que aparece agredindo a funcionária do supermercado não teve o nome divulgado, por isso, até a última atualização dessa matéria, o DAQUI não conseguiu localizar a defesa.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Homem agride caixa e cliente dentro de supermercado em Bela Vista de Goiás\nAs câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o suspeito entra, dá um tapa na mulher que estava trabalhando e, em seguida, agride outra pessoa no local. As imagens mostram a funcionária atendendo um cliente enquanto outro homem aguarda ao lado. Repentinamente, o suspeito entra no estabelecimento sem camisa e desfere um tapa contra a trabalhadora. O caso aconteceu nesta quarta-feira (12), por volta das 19h.