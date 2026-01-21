Um homem caiu de uma ponte de 3,5 metros em Ipameri, na região sul do estado. O acidente aconteceu por volta das 11h30 desta quarta-feira (21). A vítima foi localizada às margens do córrego próximo à rodoviária da cidade.\nResponsável pelo resgate, a equipe da 23ª Companhia Independente Bombeiro Militar (23ª CIBM) acessou o local utilizando escada e cordas. O homem não apresentava fraturas nem lesões graves, sendo imobilizado com auxílio de prancha e levado até o pronto-socorro municipal.\nCorpo que pode ser de adolescente que desapareceu após sair da casa avó é encontrado em quintal, em Britânia\nCorretora de imóveis desaparecida: Moradores de condomínio decidiram expulsá-la do prédio em assembleia\nPit bull ataca criança de 2 anos em Goiânia\nAinda segundo os bombeiros, a vítima apresentava sinais de embriaguez, portanto não foi possível saber seu nome e o motivo da queda.