A Polícia Civil prendeu em flagrante, em Miracema do Tocantins, um homem de 49 anos suspeito de estuprar a sobrinha, de 13 anos, e ameaçá-la com armas de fogo. A investigação aponta que o suspeito utilizou um pretexto familiar para atrair a vítima. Ele solicitou à avó da adolescente que a jovem dormisse em sua residência para fazer companhia à esposa dele, que enfrenta problemas de saúde. No entanto, após a tia adormecer, o homem deitou-se ao lado da sobrinha e cometeu os abusos.\nAo acordar, a adolescente sofreu ameaças de morte para permanecer em silêncio. Pela manhã, a vítima relatou os fatos à tia na presença do agressor, que utilizou uma arma de fogo para intimidar a jovem novamente.\nArsenal apreendido\nA denúncia chegou à Polícia Civil por meio da vítima e de sua avó. Durante a diligência na residência do suspeito, as equipes localizaram e apreenderam: