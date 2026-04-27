Suspeito de 23 anos estava escondido em uma fábrica de cerâmica (Divulgação/SSP)\nA Polícia Civil do Tocantins localizou e prendeu, em Sanclerlândia (GO), um homem de 23 anos procurado pelo assassinato de Daniel Francisco Ferreira Batista, de 18 anos. O crime aconteceu em um campo de futebol no Jardim Aureny I, na região sul de Palmas, em fevereiro deste ano. A operação, realizada nesta sexta-feira (24), contou com o apoio da polícia goiana para encontrar o suspeito, que estava escondido em uma fábrica de cerâmica.\nDe acordo com as investigações da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP), na madrugada do assassinato, a vítima consumia bebidas alcoólicas com o suspeito e dois adolescentes. Em determinado momento, o grupo seguiu para o campo de futebol do setor.\nNo local, Daniel foi agredido violentamente com pedaços de concreto. Após o crime, os envolvidos fugiram levando pertences da vítima, como bicicleta e celular. Os dois adolescentes que participaram da ação foram identificados e apreendidos ainda na época do crime.