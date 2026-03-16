Um homem de 35 anos, identificado como Carlos Sergio Alves Arcanjo, foi morto a facadas dentro de uma borracharia em Alvorada, no sul do Tocantins. O suspeito do crime, de 40 anos, foi preso após uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu na sexta-feira (13) quando o autor invadiu o estabelecimento onde a vítima trabalhava e a atacou com golpes de faca. Ele fugiu em seguida para uma área de mata.\nA Polícia Militar iniciou as buscas ainda na noite de sexta‑feira. As investigações apontaram que, após deixar a mata, o suspeito conseguiu carona em um veículo e seguia em direção ao sul do estado.\nFacção investigada por mortes em Palmas vira alvo de operação da Polícia Civil\nHomem é preso suspeito de matar colega esfaqueado durante briga por dívida