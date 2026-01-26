Um homem invadiu o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) para tentar matar a ex que estava internada após ser espancada por ele. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher está muito machucada na região dos olhos e cabeça. O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, em Goiânia.\nO caso aconteceu no domingo (25). Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele até a última atualização deste texto. A PM não divulgou o nome da paciente, por isso, a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dela.\nSegundo a polícia, o homem possui duas passagens por tráfico de drogas, uma por extorsão, além de quatro passagens por violência doméstica contra a ex.\nInfluenciadora é sufocada até desmaiar pelo namorado, em Goiânia\nVítima de feminicídio em Palmas registrou quatro denúncias de violência doméstica contra suspeito antes de ser morta