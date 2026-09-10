-CHAMAS (1.3454456)\nUm homem de 50 anos morreu após ficar preso a um carro em chamas em um acidente na GO-020, em Goiânia. De acordo com testemunhas, o carro bateu de frente com uma carreta. Um vídeo mostra quando populares tentam apagar o fogo e resgatar o motorista do carro antes da chegada dos bombeiros (assista acima). De acordo com o advogado Victor Rodrigo, que fez as imagens com um drone, o acidente aconteceu por volta das 22h de quarta-feira (9).\nEu moro no condomínio ao lado. Ouvi um barulho muito forte da batida. Imaginei que era na rodovia e mandei o drone", contou o advogado.\nO acidente aconteceu em um trecho em obras de recuperação de asfalto. O gestor de Tecnologia da Informação Diego Oliva, estava no local e foi um dos populares que tentaram apagar o fogo e retirar o motorista do carro. Ele contou que, apesar dos esforços para salvar o homem, ele morreu.