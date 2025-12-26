Um homem de 40 anos morreu após ser atacado por um enxame de marimbondos no bairro Quinta da Boa Vista, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade, com base no relato da família, o homem estava realizando a poda de uma árvore quando foi atacado pelos insetos.\nO incidente aconteceu na quarta-feira (24). De acordo com a SMS, após o ataque, ele foi para o banheiro da residência, onde foi encontrado desacordado pelos filhos.\nAo JORNAL, o Corpo de Bombeiros informou que ao chegar ao local, a vítima, cuja identidade não foi divulgada, já estava inconsciente.\nHomem morre após ser picado por abelhas em Goiânia, dizem bombeiros\nIrmão de Gusttavo Lima conta que foi mordido e derrubado por macaco enquanto passeava em parque, em Goiânia\nGigantes e vandalizadas, gameleiras de Goiânia pedem socorro