Um homem de 51 anos, identificado como José Duarte de Souza, morreu na noite deste sábado (11) após ser atropelado por um ônibus na TO-080, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. O acidente ocorreu por volta das 21h30, na altura do quilômetro 18 da rodovia.\nDe acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), a vítima estava a pé e no meio da pista no momento em que foi atingida pelo veículo.\n'Deixa um vazio': familiares e amigos lamentam morte de quatro mulheres do TO em acidente no MA\nViatura náutica igual à usada nos EUA e novos rádios: veja detalhes da segurança na temporada do Rio Araguaia\nO condutor do ônibus permaneceu no local, acionou o socorro e as autoridades competentes. Posteriormente, ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e realizar os procedimentos cabíveis.