Um homem de 31 anos morreu após ser agredido por três suspeitos no setor Dom Orione, em Araguaína. O corpo da vítima foi encontrado caído em uma rua. Conforme a Polícia Militar, testemunhas informaram que, enquanto dois homens agrediam a vítima, o terceiro filmava o crime.\nO caso aconteceu na noite desta quinta-feira (7), por volta das 21h30. A vítima foi identificada como Gabriel Martins da Silva. Segundo a PM, uma hora antes do crime, uma equipe realizou abordagem de rotina no local. A vítima foi vista conversando com pessoas que estavam em um carro prata. O veículo saiu com a chegada da viatura, segundo a polícia.\nApós a abordagem, os PMs foram chamados no setor Dom Orione e encontraram a vítima caída no chão, com lesões na região do pescoço, clavícula e mandíbula. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e confirmou a morte.