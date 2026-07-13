Um homem, 36 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica na zona rural de Araguatins. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria encostado na fiação de uma bomba de caixa d'água. Familiares chegaram a desligar o fornecimento de energia e prestaram os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu e morreu no local.\nO acidente aconteceu neste sábado (11). A vítima foi identificada como Márcio José Carneiro Santana Filho. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal de Araguatins, onde passou por exame de necropsia e foi liberado aos familiares.\nPadre diz que choque ao vivo foi o maior que já levou\nMulher morre mais de 40 dias após elevador em que ela estava cair em clínica\nGerente de restaurante encontrada morta dentro de casa em Goiânia não media esforços para ajudar outros, diz amiga\nA PM informou que, segundo parentes, a vítima retornava de um banho de rio quando tocou na fiação elétrica instalada próxima à margem. Márcio teria sofrido a descarga elétrica e, por estar com o corpo molhado, permaneceu preso aos fios.