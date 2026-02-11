Lourisvaldo Ferreira Moura morreu atropelado na quarta-feira (11) ao atravessar a GO-040 para chegar a um ponto de ônibus, no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia. Segundo familiares, Lourisval iria para uma consulta médica. A morte dele foi confirmada pelo Serviço de Urgência Móvel (Samu).\nO acidente foi um pouco antes das 6h da manhã. De acordo com testemunhas, na hora de atravessar, o idoso deu alguns passos, desistiu e tentou voltar, mas foi atropelado em seguida.\nSegundo reportagem da TV Anhanguera, a esposa de Lourisval estava com o marido, tentou atravessar, mas uma outra pessoa a impediu.\nA motorista fez o teste do bafômetro que deu negativo. Ela permaneceu no local até a chegada da polícia. A Polícia Civil investiga o caso. O acidente foi registrado na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.