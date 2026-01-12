Carro envolvido no acidente da BR-153, em Aparecida de Goiânia (Divulgação / Polícia Rodoviária Federal (PRF))\nUm homem de 55 anos morreu atropelado na BR-153, em Aparecida de Goiânia. Conforme relatado à Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele tentava atravessar a rodovia empurrando uma bicicleta quando foi atingido por um veículo. O condutor ficou no local e atestou negativo para o teste do bafômetro. A Polícia Civil de Goias (PCGO) vai apurar as causas do acidente.\nO nome do condutor não foi divulgado, por isso O POPULAR não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem.\nO acidente aconteceu na manhã de sábado (10). De acordo com a PRF, não houve prisão do condutor que estava com mais três passageiros, e nenhum se feriu.\nMotorista morre após bater contra poste na GO-020, em Bela Vista de Goiás