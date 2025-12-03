Caminhão que passou cima da vítima e o muro da residência destruído (Reprodução / TV Anhanguera)\nUm homem, de 49 anos, morreu atropelado por um caminhão, em Anápolis, na região central do estado. O motorista identificado como Ademar Paula Ferreira viu o caminhão descendo a rampa da própria residência, e na tentativa de parar o veículo, o veículo acabou passando por cima dele, segundo o Corpo de Bombeiros. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Infrações de Trânsito (Dict).\nO acidente aconteceu na noite desta terça-feira (2). Os bombeiros foram acionados e informados da possibilidade da vítima estar presa embaixo do caminhão.\nAo chegar no local, as testemunhas informaram aos militares que ele tentou segurar o caminhão após o veículo descer a rampa da garagem da própria residência e foi prensado contra o muro. Na sequência, caiu debaixo do caminhão.