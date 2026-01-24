Militares durante atendimento de ocorrência na região sul de Palmas, onde um homem morreu durante ação policial (Alessandro Ferreira/Agência Tocantins)\nUm homem morreu durante uma ação da Polícia Militar (PM) na região sul de Palmas nesta sexta feira (23). A ocorrência aconteceu durante patrulhamento tático realizado por equipes do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), com apoio da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), segundo informações da corporação.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) recebeu questionamentos sobre a identificação do homem, o local exato da ocorrência e a abertura de investigação pela Polícia Civil, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem.\nCaso de idoso morto sem registro civil no HGP continua sem solução para certidões\nJovens são condenados a mais de 35 anos de prisão por matar indígena que dormia em calçada