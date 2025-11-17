Um homem de 47 anos morreu em um motel na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, neste sábado (15). De acordo com a Polícia Militar, ele foi encontrado sem vida em uma das suítes. A morte foi constatada pelo Corpo de Bombeiros Militar.\nA PM fez o isolamento do local e acionou a Polícia Técnico Científica para realizar a perícia.\nA nota enviada pela Polícia Militar informa que o homem estava acompanhando no momento do acidente, que, de acordo com a Polícia Civil (PC),era uma garota de programa.\nA testemunha presente no local disse que o homem perdeu a consciência de forma súbita.\nDepois que o corpo foi retirado, os objetos e o carro da vítima foram levados à uma unidade policial.\nO caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), que suspeita de morte natural.\nCorpo em avançado estado de decomposição é encontrado em fazenda no interior do Tocantins