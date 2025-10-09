Preso desde 29 de agosto e denunciado pelo assassinato de uma mulher em situação de rua em Rio Verde, um homem de 54 anos foi solto pela Justiça nesta quarta-feira (8), cerca de três semanas depois da prisão de outro homem que confessou ter cometido o crime.\nCarlos Eduardo Camargo, ele também uma pessoa em situação de rua, conseguiu a liberdade após o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) apresentar um aditamento à denúncia, tirando o nome dele do polo passivo e colocando o de Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, suspeito de ser um criminoso em série principalmente contra mulheres.\nCarlos foi preso no dia em que o corpo de Alexania Hermógenes Carneiro, de 40 anos, foi encontrado em uma vala em um lote de Rio Verde. Ele sempre negou o crime, mas foi indiciado com base em depoimentos de testemunhas que disseram ter visto os dois discutindo e Carlos ameaçando matar a mulher, inclusive dizendo que a jogaria em uma vala. No inquérito, foi apontado que ele fornecia drogas para Alexania.