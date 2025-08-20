-Incêndio de casa em Rio Verde (1.3302049)\nO principal suspeito de ter matado a jovem de 18 anos, identificada como Ana Clara Leite Bispo, no município de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, foi preso pela Polícia Civil (assista ao vídeo acima). De acordo com a PC, a prisão de Jorlan Neya, cunhado da vítima, foi feita nesta segunda-feira (18).\nAo jornal, o delegado Douglas Pedrosa disse que o suspeito foi preso ao ir beber em uma distribuidora, confessou o crime e assumiu que fez sexo com a vítima.\nO Jorlan quebrou o chip do celular e não usava telefone celular com o wi-fi, impossibilitando qualquer tipo de rastreamento. A gente tinha algumas informações de que ele estava na região do Eli Forte, em Goiânia", disse o delegado.\nAssista vídeo da TV Anhanguera da prisão do suspeito: Jovem é preso suspeito de matar a cunhada