-Ladrão de joalheria em Goiás (1.3375262)\nO homem que furtou mais de R$ 1 milhão em joias de uma joalheria em um shopping da região norte de Goiânia foi preso pela PM, mas não ficou detido. De acordo com informações de Rames Bandeiras, segundo tenente da Rotam, o suspeito contou com a ajuda de um funcionário da ótica que ficava ao lado da loja que foi furtada no fim de semana.\nEle falou que já tinha planejado o furto à joalheria e que combinou com o funcionário da ótica para realizar o furto. Quando o shopping fechou, ele conseguiu furar a parede, passou para a joalheria e subtraiu as joias. Em seguida, ele voltou para a ótica, esperou o shopping reabrir e fugiu para o Distrito Federal. O homem seguiu depois foi para Santo Antônio do Descoberto, segundo informou o militar em entrevista à TV Anhanguera.