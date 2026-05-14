Suspeito de matar o empresário Abnael Paes de Mendonça Júnior, de 41 anos, foi preso em Palmas (TV Anhnaguera/ Reprodução)\nFábio Júnior Oliveira Neres foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do empresário Abnael Paes de Mendonça Júnior, de 41 anos, em Palmas. O réu não poderá recorrer em liberdade. Além da pena em regime fechado, ele também foi condenado ao pagamento de 10 dias-multa.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Homem é condenado a 20 anos de prisão por homicídio em Taquaralto, na capital\nO crime aconteceu por volta das 3h do dia 17 de dezembro de 2025, no Lojão Top 20, na Avenida Tocantins, em Taquaralto, região sul de Palmas. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o condenado arromba a porta da loja para furtar mercadorias.\nA decisão é desta quarta-feira (13) e foi proferida pelo juiz Cledson José Dias Nunes, da 2ª Vara Criminal da capital. O JTo solicitou posicionamento da Defensoria Pública, responsável pela defesa, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.