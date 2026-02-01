O homem que morreu após receber uma descarga elétrica em Rio Sono, na região central do estado, tocou em uma cancela de ferro, em uma propriedade rural, durante a formação de um temporal na região. As informações foram repassadas à Polícia Militar por parentes da vítima.\nMarcelo Coelho Lemos, de 61 anos, chegou a ser levado ao Pronto Atendimento de Aparecida do Rio Negro, mas deu entrada na unidade sem vida.\nO incidente aconteceu na tarde deste sábado (31) em uma propriedade rural no distrito de Bonfinópolis, em Rio Sono. De acordo com relatos de parentes à PM, a vítima sofreu uma forte descarga elétrica ao tocar na cancela.\nMulher é arrastada por enxurrada após cair de moto durante chuva; vídeo\nOito pessoas atingidas por raio em Brasília seguem internadas\nCasas desabam e famílias ficam desabrigadas durante temporal