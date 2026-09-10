-VÍDEO: Adolescente encontrada em casa trancada (1.3454207)\nUm homem de 19 anos, suspeito de aliciar uma adolescente de 13 anos que conheceu pela plataforma Discord, foi preso no local onde trabalhava, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado.\nNo momento da prisão, o suspeito informou aos policiais onde mantinha a adolescente. A garota estava trancada com correntes e um cadeado dentro de uma casa abandonada, enquanto ele estava trabalhando.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nMenina que sumiu após conhecer homem no Discord é encontrada, diz polícia\nAdolescente de 13 anos desaparece em Anápolis após deixar carta