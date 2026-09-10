-Vídeo Daqui (1.3454227)\nO homem de 19 anos que foi preso suspeito de aliciar e trancar uma adolescente de 13 anos em uma casa abandonada, em Anápolis, sugeriu que ela dopasse familiares para conseguir fugir de casa, de acordo a Polícia Civil. A adolescente havia desaparecido há dois e foi encontrada nesta quarta-feira (9) trancada por fora com corrente e cadeado. O suspeito foi preso no local onde trabalhava e, segundo a investigação, havia alugado uma casa para morar com a menina.\nEm nota ao POPULAR, a defesa do suspeito afirmou que o caso ainda está em fase inicial e que os fatos seguem sob investigação. Segundo os advogados, não há, até o momento, elementos que indiquem cárcere privado, violência ou que a adolescente tenha sido mantida contra a vontade, e os relatos apontariam que ela saiu de casa voluntariamente. A defesa disse ainda que evitará antecipar conclusões e apresentará suas teses no momento processual adequado (veja a nota completa no final).