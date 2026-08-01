A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de aplicar golpes em beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Aurora do Tocantins, na região sudeste do estado. Na ação, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão de equipamentos eletrônicos possivelmente utilizados pelo investigado.\nA prisão aconteceu nesta sexta-feira (31). Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as investigações tiveram início após o registro de ocorrência feito por uma das vítimas, que contou à polícia que, logo após realizar o saque do benefício, foi notificada sobre uma compra no valor de R$ 3 mil feita com seus dados, sem autorização.\nO nome do investigado não foi divulgado e, por isso, o JTo não conseguiu localizar a defesa dele.\nDentista matou jornalista Delson Carlos após exigir que ele desocupasse apartamento, diz delegado