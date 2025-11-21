-Vídeo do suspeito confessando o crime (1.3340002)\nO homem suspeito de matar o advogado Pedro Henrique Lopes Silva, de 38 anos, que desapareceu após um encontro com um cliente, foi preso em Mara Rosa, no norte goiano, na madrugada desta sexta-feira (21). Segundo a polícia, o suspeito fugia em uma motocicleta para o Tocantins. O suspeito confessou que matou o advogado com uma facada (veja no vídeo acima).\nAinda não há confirmação se o suspeito preso é o cliente que Pedro saiu para se encontrar. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nA Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou a prisão do suspeito, mas disse que não vai se manifestar por terem mais diligências sigilosas no caso.\nAdvogado some após sair para encontrar cliente\nCorpo de advogado é achado em Goianira\nAdvogado é encontrado morto dentro do carro, em Anápolis