Um homem de 45 anos foi preso após tentar emitir a sexta carteira de identidade usando um nome falso, no Núcleo de Identificação de Gurupi, região sul do Tocantins. Ele foi detido no momento em que iria pegar o novo documento. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que os documentos seriam usados para aplicar golpes em instituições financeiras.\nA polícia informou que o suspeito estava acompanhado de um homem de 53 anos quando foi buscar a carteira de identidade. Esse homem percebeu a chegada dos policiais e fugiu, mas foi preso em flagrante por falsidade ideológica em Porangatu (GO) pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a polícia, ele também havia tentado emitir a carteira de identidade.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o g1 não conseguiu contato com as defesas deles.