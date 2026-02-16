Dois homens foram presos suspeitos de roubar um celular, eles foram localizados com ajuda da Inteligência Artificial (IA), no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, o rastramento foi possível após as imagens coletadas no local em conjunto com as informações da vítima. A polícia conseguiu acompanhar em tempo real a movimentação dos suspeitos.\nOs nomes dos suspeitos presos não foram divulgados, por isso DAQUI não conseguiu entrar em contato com as defesas até a última atualização desta reportagem.\nSuspeitos de usar granada em drone para tentar matar empresário por causa de dívida de R$ 1,5 milhão são presos, diz PC\nSíndico que confessou matar corretora e filho dele são transferidos para Caldas Novas, diz defesa