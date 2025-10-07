A morte encefálica de um paciente registrada em Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal, é tratada como suspeita de intoxicação por metanol, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (6) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). O paciente, um homem de 47 anos, foi inicialmente atendido em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia (DF) e depois transferido para o Hospital de Base de Brasília, onde teve o protocolo de morte encefálica aberto.\nSegundo informou a SES, o protocolo de morte encefálica é a abertura de uma investigação para confirmar a parada irreversível das funções cerebrais e determinar o diagnóstico de morte encefálica. A equipe médica da UPA relatou que o paciente deu entrada na madrugada de sexta-feira (3). De acordo com a SES-GO, por meio de nota, ele foi transferido para o Hospital de Base de Brasília (DF), no sábado (4) (confira a nota na íntegra ao final da matéria).