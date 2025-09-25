-Estrutura Hospital Cora (1.3316783)\nO Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), localizado às margens da BR-153, em Goiânia, oferece atendimento humanizado e acolhimento, segundo o diretor-técnico da unidade, Mário José Aguiar de Paula. A unidade conta com um espaço colorido e temático para que as crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer encontrem um ambiente alegre e fora do que costuma ser o ambiente hospitalar (veja vídeo acima).\nÉ importante não só para a reabilitação, mas para a adesão do paciente. É muito melhor vir para um lugar bonito, colorido, que ter que ir para um hospital escuro, azul ou cinza. Então ela vem para um hospital colorido, com vários setores diferenciados. Cada setor é um bicho do Cerrado e tem uma cor. Cada lugar é temático para criança se sentir fora do ambiente hospitalar. Porque ela já sofre muito, né? Então a gente dá uma dinamizada. Isso leva a criança a não ter medo do hospital, tira um pouco da tensão”, explicou o diretor-técnico.