O Pronto-Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc, localizado no Jardim América, será transferido para o Residencial Moinho dos Ventos. A Prefeitura de Goiânia planeja construir uma nova unidade de saúde mental anexa à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sudoeste, com licitação prevista ainda para este ano. Há pelo menos uma década, o pronto-socorro psiquiátrico, que já passou por dois endereços nos últimos anos, enfrenta condições estruturais precárias.\nEm 2024, o DAQUI mostrou que o plano para a unidade previa a desapropriação do imóvel onde o Wassily Chuc está localizado, com ressarcimento aos proprietários, seguida de uma reforma financiada com recursos obtidos junto ao Ministério Público de Goiás (MP-GO). Entretanto, houveram problemas no que diz respeito à desapropriação do imóvel que motivaram a mudança de planos.