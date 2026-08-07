Atual prédio do Hugo, inaugurado em 1991 ( Fábio Lima / O Popular)\nO prédio do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, será transformado no Hospital da Mulher e Maternidade Estadual de Alto Risco. A mudança faz parte do projeto de reestruturação da rede estadual de saúde, que prevê a transferência do Hugo para uma nova sede, no Conjunto Fabiana, liberando a estrutura atual para atendimento especializado. O anúncio foi feito pelo governador Daniel Vilela (MDB).\nQuero contar uma novidade para vocês. Estamos adquirindo aquele prédio [no Conjunto Fabiana] e, até o fim do ano, o Hugo muda para lá. E depois, vamos reformar a estrutura para fazer, ali, o melhor Hospital da Mulher de todo o país”, declarou Vilela.\nApós a mudança do atendimento de urgência para o Conjunto Fabiana, a estrutura no Setor Pedro Ludovico será revitalizada para abrigar a maternidade de alto risco, que deve oferecer serviços ginecológicos e obstétricos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme o governo, a reorganização permitirá que os dois hospitais atuem de forma complementar, ampliando a capacidade de atendimento da rede pública.