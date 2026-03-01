Com 112 anos e 9 meses, a idosa Isabel Gomes pode superar a britânica Gladys Ada Elizabeth Hooper, detentora do recorde de pessoa mais velha a se submeter a um procedimento ortopédico no quadril. Isabel foi operada na última terça-feira (24), no Hospital Geral de Palmas (HGP), em Palmas (TO). A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES) informou que o hospital está organizando a documentação para encaminhar o caso ao Guinness World Records, o Livro dos Recordes.\nSegundo a SES, a idosa, moradora de Palmas e nascida em 1913, fraturou o fêmur após uma queda dentro de casa. A cirurgia foi considerada bem-sucedida pela equipe médica, apesar dos riscos inerentes à idade avançada, como infecções e trombose.\nDe acordo com o médico ortopedista Ronaldo Rêgo Rodrigues, o objetivo da intervenção foi restaurar a mobilidade da paciente, aliviar a dor e possibilitar o retorno ao convívio familiar.