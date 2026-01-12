O idoso Nivaldo Ruiz, de 83 anos, teve alta hospitalar neste domingo (11), depois de ficar 18 dias internado e passar por quatro cirurgias. Ele sofreu uma fratura exposta em um dos braços e perdeu parte de dois dedos depois de ser atacado por um pitbull em Palmas.\nA neta do idoso, Lorena Ruiz, contou que ele precisará passar por novos procedimentos para trocar um curativo a vácuo que está sendo usado para acelerar a recuperação do idoso. "Ele está bem, com pouca dor, mas feliz por estar em casa e com medo por conta do animal", contou em entrevista ao Jornal do Tocantins.\nJovem de 26 anos é encontrado morto com ferimentos de faca e tiros em Paraíso\nAdolescente morre e homem fica ferido após serem atingidos por tiros em Palmas\nVendedor ganha liberdade após ser confundido e ficar um mês preso por engano no TO, diz advogado