Depois de oito dias desaparecido, o corpo de Manoel Pereira da Silva, de 90 anos, foi encontrado na zona rural de Piraquê, no norte do estado. Portador de Alzheimer, o idoso estava sendo procurado pela família desde o dia 31 de julho deste ano.\nManoel desapareceu por volta das 11h e o Corpo de Bombeiros chegou a afazer uma força-tarefa para tentar localizar Manoel. A família também tentou o encontrar pela região.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo do idoso estava em uma área de mata, a aproximadamente um km da casa onde ele morava.\nA Perícia Técnica realizou os procedimentos legais no local, e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o corpo passou pelos exames necessários e foi liberado para a família realizar velório e sepultamento.