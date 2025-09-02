Um idoso de 75 anos foi encontrado morto em um apartamento em Palmas. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que a morte tenha sido provocada por um acidente doméstico.\nO caso foi registrado neste domingo (31), em um condomínio na quadra 306 Sul. A vítima foi identificada como Sebastião da Fonseca Santos.\nInvestigação mostra vítimas pedindo ajuda a influenciadora Karol Digital após prejuízos com jogos de azar\nFuncionário é preso suspeito de furtar café avaliado em R$ 28 mil para manter vício em apostas no 'Tigrinho', diz PC\nVirginia canta hit sobre 'tigrinho' dias após depor na CPI das Bets; vídeo\nA Polícia Militar foi chamada e isolou o local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o óbito da vítima.\nO corpo do idoso foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmas, onde passou por exames de necropsia para então ser liberado à família.