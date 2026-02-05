Um idoso foi deixado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, por dois administradores de uma clínica clandestina. Após a entrada do idoso, a equipe de saúde constatou que ele já chegou morto na unidade. Os dois administradores foram conduzidos para a delegacia. A Polícia Civil está investigando o fato.\nO caso aconteceu na quarta-feira (4). Como o nome dos envolvidos não foi divulgado, o Jornal Daqui não teve retorno até a última atualização desta reportagem. Segundo a Guarda Metropolitana de Senador Canedo, os dois alegaram que o idoso precisava de socorro médico.\nA clínica clandestina foi descoberta em Bonfinópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. No local, estavam abrigados cerca de 17 pacientes, entre idosos e pessoas com transtornos psiquiátricos, em situação de irregularidade.