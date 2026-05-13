Buraco da fossa aberta no setor Torre, em Cristalândia (Arquivo Pessoal)\nUm homem de 70 anos morreu após cair em uma fossa aberta na terça-feira (12), no setor Torre, em Cristalândia, no sudoeste do estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Tibério da Conceição Silva.\nSegundo familiares, Tibério tinha deficiência visual em um dos olhos e não percebeu o buraco. A filha da vítima, Creuza Melquiades de Souza, relatou que o pai havia ido à casa de um dos filhos para tomar café. A fossa estava localizada do outro lado da rua, em frente ao imóvel.\nConforme o boletim de ocorrência registrado pela família, ao se despedir do filho e deixar a residência, o idoso atravessou a rua, tropeçou no meio-fio e caiu dentro da fossa.\nSegundo Creuza, o pai não percebeu a abertura da fossa, tropeçou no meio-fio e caiu no local. Ela afirmou ainda que Tibério tinha dificuldades de visão e que o buraco permanecia aberto havia bastante tempo. Após o acidente, de acordo com a filha, os responsáveis pela fossa enviaram uma cesta básica e mil reais à família.