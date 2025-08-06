Após ser atropelado enquanto atravessava na faixa de pedestres, João Nogueira perdeu a visão de um olho, passou por três cirurgias e perdeu 80% da mobilidade. O idoso de 68 anos foi atingido por um motociclista em alta velocidade na quadra 404 Norte, em Palmas, há um ano.\nHoje não faço mais nada. Até para ir no supermercado eu dependo da minha mulher porque fiquei com trauma de atravessar uma avenida, não tenho coragem", desabafou o idoso que segue fazendo tratamento medicamentoso e fisioterapia.\nRegistros recorrentes de imprudência de motociclistas fizeram com que moradores acionassem a Polícia Militar (PM) para tentar coibir a prática de manobras perigosas, conhecidas como 'grau', nas ruas da região.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Autoridades vão fiscalizar avenidas de Palmas para coibir manobras de 'grau'