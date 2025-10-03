Um idoso, de 71 anos, morreu após ser atingido por um caminhão em Aparecida do Rio Negro, região central do Tocantins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele teria descido do próprio carro após uma batida traseira, envolvendo outro veículo, e acabou sendo atropelado.\nO acidente aconteceu em um trecho da BR-010, por volta das 18h50 desta quinta-feira (2). A vítima foi identificada como João Vargas da Cunha, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nDe acordo com a PRF, João Vagas teria se envolvido em um acidente com outro carro. Ele desceu para verificar os danos e foi atropelado.\nFalta de sinalização em obra causou acidente de carro que caiu de ponte, diz polícia\nHomem é decapitado e queimado por causa de proposta amorosa a mulher comprometida, afirma polícia\nJovem que atropelou motociclista diz que foi perseguido