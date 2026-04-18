Goiás tem 14,4% da população residente com 60 anos ou mais. O porcentual é apontado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) de 2025, divulgada nesta sexta-feira (17), que mostra um avanço gradativo desde ao menos 2012, quando 8,8% dos habitantes eram idosos.\nMesmo com o aumento, o Estado ainda se encontra abaixo do cenário observado em todo o Brasil, em que 16,6% estão nesta faixa etária — índice puxado principalmente por unidades federativas do Sudeste.\nA pesquisa conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra uma redução na distribuição porcentual da população até os 39 anos. Por outro lado, a partir desta faixa etária, ocorreu somente aumento.\nNo grupo de 40 a 49 anos, o porcentual foi de 13,2%, em 2012, para 14,3%, em 2025. Já em relação àqueles entre 50 e 59 anos, foi de 8,9% para 11,9%. Mas o maior avanço ocorreu justamente no grupo de 60 anos ou mais, com uma variação de mais de 5 pontos porcentuais em mais de uma década.