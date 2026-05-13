O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) abriu processo seletivo para contratação de professores substitutos no campus de Gurupi, na região sul do estado. Os salários podem chegar a R$ 8.058,29, conforme a titulação do candidato.\nSegundo o edital, há oportunidades para cadastro de reserva nas áreas de biologia, engenharia civil, educação física, filosofia, física, letras (português/Libras e português/inglês), matemática, química e zootecnia veterinária.\nA contratação será temporária, com validade inicial de um ano, podendo ser prorrogada por igual período. Por se tratar de cadastro de reserva, os aprovados serão convocados conforme a necessidade do campus durante o prazo do processo seletivo.\nInscrições\nAs inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 31 de maio de 2026, pela internet. Os candidatos precisam preencher um formulário online e enviar a documentação exigida em um único arquivo em formato PDF, incluindo: