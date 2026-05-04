O Instituto Federal do Tocantins (IFTO), abriu um processo seletivo para contratação de professores substitutos, no Campus Dianópolis. Os salários podem chegar a R$ 8,9 mil de acordo com a titulação do candidato, além de benefícios.\nA seleção é para formação de cadastro reserva, com carga horária de 40 horas semanais. As vagas são destinadas às áreas de Arte, Agronomia, Biologia, Física, Geografia, Informação e Comunicação, Química e Pedagogia.\nAs inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de um formulário disponível no site do IFTO Dianópolis. No momento da inscrição, é obrigatório anexar documentos como identidade, currículo da Plataforma Lattes e termo de autorização de uso de imagem.\nDuas pessoas ficam feridas após vazamento de gás em lanchonete em Araguaína