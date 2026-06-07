Um processo seletivo para professores substitutos está aberto no campus Palmas do Instituto Federal do Tocantins (IFTO). A seleção visa a formação de cadastro de reserva para atuação em diversas áreas, com salários que variam conforme a qualificação acadêmica do profissional, podendo chegar a R$ 8,9 mil.\nVagas e Remuneração\nAs oportunidades contemplam as áreas de Administração, História, Letras (Português/Inglês) e Química, todas para um regime de trabalho de 40 horas semanais no Campus Palmas.\nA estrutura remuneratória é um dos destaques do certame:\nGraduados: R$ 5.130,63.\nDoutores: Até R$ 8.992,93.\nAlém do vencimento básico, os contratados receberão benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e assistência pré-escolar, conforme a legislação vigente.\nOs interessados devem se apressar, pois o prazo de inscrição encerra no dia 9 de junho. O procedimento é totalmente gratuito e deve ser realizado via formulário eletrônico, com o envio obrigatório do Currículo Lattes e dos documentos de comprovação de titulação e experiência docente para fins de pontuação.