Estudantes que vão concluir o ensino fundamental em 2026 podem se inscrever no processo seletivo do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) para cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, são oferecidas 1.735 vagas gratuitas distribuídas em 15 cursos e 11 unidades da instituição.\nAs inscrições seguem até 20 de agosto. Candidatos de baixa renda ou inscritos em programas sociais podem solicitar isenção da taxa, de R$ 20, até o dia 6 de agosto.\nO processo seletivo também permite a solicitação de atendimento especializado, atendimento específico e uso do nome social durante o período de inscrições.\nCâmara de Ipameri abre concurso público com salários de até R$ 8,5 mil\n'Paraísos do Cerrado': como o Nordeste goiano quer virar o novo polo nacional do ecoturismo\nINSS vai liberar pensão para filhos de vítima de feminicídio até fim de julho; veja regras e quem tem direito