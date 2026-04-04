Em setembro do ano passado, o POPULAR mostrou de perto a situação da Igreja Museu de Arte Sacra da Boa Morte, palco do Fogaréu e localizada no coração do centro histórico da cidade de Goiás. Rachaduras, manchas de infiltração, danos em portas e janelas, tintas carcomidas pelo tempo e a ameaça ao acervo histórico do local, que reúne o maior conjunto de peças do escultor Veiga Valle, apontavam a urgência de uma restauração completa.\nNa última quarta-feira (1º), o Governo de Goiás anunciou a recuperação do local e seu acervo como parte do projeto Rota da Fé – Peregrinando pelas Igrejas de Goiás, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), que também prevê a recuperação de outros cinco templos religiosos do município. O anúncio foi feito pessoalmente à Diocese pelo governador Daniel Vilela.